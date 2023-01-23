『マストロ・ジェッペット 木のおもちゃ 木琴 GRILLO(グリッロ)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 09分に出品され04月05日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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製品サイズ:W280×D220×H67mm
箱のサイズ:W300×D240×H78mm
素材:本体:アフリカンパドック、音板:イタヤカエデ、マレット:ラバーヘッド・ウッドヘッド 2本セット
楽譜:童謡楽譜(10曲) 鍵盤の色と音符の色が同じ、専用の楽譜
サイズ:22×28×7cm
日本製:福島県南会津地域
対象年齢 :3才以上
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落札価格8541円
244 入札履歴
終了
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