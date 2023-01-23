『マストロ・ジェッペット 木のおもちゃ 木琴 GRILLO(グリッロ)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 15時 09分に出品され04月05日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,541円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】

製品サイズ:W280×D220×H67mm

箱のサイズ:W300×D240×H78mm

素材:本体:アフリカンパドック、音板:イタヤカエデ、マレット:ラバーヘッド・ウッドヘッド 2本セット

楽譜:童謡楽譜(10曲) 鍵盤の色と音符の色が同じ、専用の楽譜

サイズ:22×28×7cm

日本製:福島県南会津地域

対象年齢 :3才以上

対象年齢 :3才以上