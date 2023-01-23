『SSD-2767-00 セキセイ サインスタンド(両面用) A4 横置き SSD-2767 セキセイ 4974214143159（20セット）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 53分に出品され03月11日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴：
ショップのディスプレイに大活躍。
商品仕様：
Ａ４横置き両面用
材質：アクリル樹脂
本体サイズ：Ｗ２９７×Ｄ８５×Ｈ２１５ｍｍ
297 W × D85×H215mm shops display a big success. A4 transverse acrylic resins for double-sided
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4974214143159
商品コード
e-05252494-20lot
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落札価格8540円
755 入札履歴
終了
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