『SSD-2767-00 セキセイ サインスタンド(両面用) A4 横置き SSD-2767 セキセイ 4974214143159（20セット）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 53分に出品され03月11日 19時 53分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



特徴：

ショップのディスプレイに大活躍。



商品仕様：

Ａ４横置き両面用



材質：アクリル樹脂

本体サイズ：Ｗ２９７×Ｄ８５×Ｈ２１５ｍｍ











297 W × D85×H215mm shops display a big success. A4 transverse acrylic resins for double-sided 商品カテゴリ オフィスジャパン 店舗用品 サインホルダー・サインスタンド 本、雑誌、コミック ビジネス、経済 広告 POP、ちらし

JANコード/ISBNコード 4974214143159

商品コード e-05252494-20lot