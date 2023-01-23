『ホロライブ VTuber 風 百鬼あやめ 水着 コスプレ衣装 変装 舞台 仮装 祭り【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 07時 01分に出品され03月26日 07時 01分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
衣装内容：写真参照
サイズ：CM(誤差ご多少ございます)
【納期】：ご入金確認後7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：送料無料！沖縄の場合、2500円の送料とラッピング費用を追加でお支払していただく必要がございます。
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落札価格8540円
189 入札履歴
終了
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