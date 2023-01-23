『即日発送 新品未開封 トリプレットビート BOX ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット 強化拡張パック シュリンク付き ボックス ポケカ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 58分に出品され03月30日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
1Boxに30パック入
1パックには5枚のカードが入っています。
※１Boxですべてのカードが揃うとは限りません。
【注意事項】
※必読・ご購入前に必ずご確認お願い致します。
・ご購入後のお客様ご都合によるキャンセルはできません。
・当店では一切のサーチ行為・レア抜きなどはしていません。
・BOX・カートンはすべてシュリンク付きの商品を発送いたします。
・商品の性質上封入率が異なりますので開封結果での評価・レビューはおやめください。
悪質レビューの投稿を発見した場合は今後当店でのご購入はお断りさせて頂きます。
・ネット上に誤ったシュリンク情報が流れており、稀に再シュリンク品と言われる方もいらっしゃいますが入手時からシュリンクが緩い・縮れている・少しの破けなどある場合が御座います。
ご心配な事も多いかと思いますが上記の注意表記をさせて頂きました。ご安心してご利用くださいませ。
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落札価格8540円
28 入札履歴
終了
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