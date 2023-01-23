『HG 機動戦士ガンダム00 GNX-Y903VW ブレイヴ 指揮官用試験機 1/144スケール 色分け済みプラモデル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 16時 11分に出品され04月17日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HG 機動戦士ガンダム00 GNX-Y903VW ブレイヴ 指揮官用試験機 1/144スケール 色分け済みプラモデル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 19.90 cm
奥行 : 30.70 cm
重量 : 310.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8540円
937 入札履歴
終了
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