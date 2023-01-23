『ブロック互換 レゴ 互換品 レゴフェラーリF1フォーミュラ1 パワーファンクション付き互換品クリスマス プレゼント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 17時 58分に出品され03月22日 17時 58分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レゴブロック フェラーリF1フォーミュラ1 パワーファンクション

【セット内容】

レゴ8884パワーファンクション 外線受信機互換品x1

レゴ8881パワーファンクション バッテリーボックス互換品x1

レゴ88004パワーファンクション サーボモーター互換品ｘ１

レゴパワーファンクション モースターモーターｘ1（パワーUP）

レゴパワーファンクション リモコン互換品x1

レゴ互換品になりますのでお手持ちのレゴなどと組み合わせて遊ぶことができます。

パーツの欠品保証付き

本商品はレゴ互換ブロックでございます。（レゴの商品ではございません。）

新品・未組立品、写真は開封組立済みです。

奨対象年齢:6歳以上

585ピース（難易度：）

順番組立包装(無)

細部までのこだわりをお楽しみください。

写真は開封組立済みですが、未開封商品をお送り致します！

包装状態：正規箱は付属しておりません。ブロックと組立説明書のセットで発送します。

電池別売



【検索用】

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