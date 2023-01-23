『ジャケット ブルゾン グログランタフタプリーツブルゾン(90〜150cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 08時 04分に出品され04月23日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:77839631
ショップ:BEBE ONLINE STORE，ベベ オンラインストア
ブランド:BeBe，ベベ
商品名:グログランタフタプリーツブルゾン(90〜150cm)
カテゴリ:ジャケット/アウター>ブルゾン
ブランド品番:1105-57021
素材:(表)ナイロン100% (身頃裏)綿100% (袖裏)ポリエステル100%
原産国:中国
カラー:ベージュ，ピンク
サイズ:90cm，100cm，110cm，120cm，130cm，140cm，150cm
企画ID:1660461，1635998，1633404，1633401
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落札価格8540円
32 入札履歴
終了
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