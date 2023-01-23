『ジャケット ブルゾン グログランタフタプリーツブルゾン(90〜150cm)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 08時 04分に出品され04月23日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:77839631

ショップ:BEBE ONLINE STORE，ベベ オンラインストア

ブランド:BeBe，ベベ

商品名:グログランタフタプリーツブルゾン(90〜150cm)

カテゴリ:ジャケット/アウター>ブルゾン

ブランド品番:1105-57021

素材:(表)ナイロン100% (身頃裏)綿100% (袖裏)ポリエステル100%

原産国:中国

カラー:ベージュ，ピンク

サイズ:90cm，100cm，110cm，120cm，130cm，140cm，150cm

企画ID:1660461，1635998，1633404，1633401