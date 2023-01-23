『leg0 City: Police Boat Set 30017 (Bagged)＿並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 37分に出品され03月27日 21時 37分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8540円
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終了
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