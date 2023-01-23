『leg0 City Police Helicopter Chase 60243 Police Playset， leg0 Building Sets for Kids， New 2020 (212 Pieces)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 15時 20分に出品され04月07日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8540円
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