『メレル ジャングル モック 2.0 スリッポン スニーカー メンズ ブラック 黒 ネイビー 紺 靴 MERRELL JUNGLE MOC J5002203 J5002205 J94523 J94527【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 22時 42分に出品され05月07日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着用時のサイズ感

細身、普通の方→「標準サイズ」

甲高、幅広の方→「1サイズ大きめ」

こちらのアイテムの足入れは標準です。

ブランド：MERRELL メレル

アイテム：モックシューズ

スタイルNo：J5002203 J5002205 J94523 J94527

商品名：ジャングル モック 2.0

性別：メンズ

原産国：Cambodia 他

素材：アッパー：天然皮革

ライナー：合成繊維

ソール：ゴム底

重量：片足：US8.0(26.0cm) 約 372g

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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※こちらの商品は並行輸入品です

カテゴリ ファッション

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