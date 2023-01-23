『ヴァン・ド・コンスタンス 2019 クレイン・コンスタンシア 白 500ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 00分に出品され03月26日 05時 00分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在519件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 甘口 【容量】500ml 【商品コード】490344 【産地】南アフリカ 甘口のデザートワインで、18〜19世紀にナポレオン、ビスマルク、ルイ・フィリップ（フランス王）、ジョージ4世（イギリス王）などヨーロッパの王侯・貴族が競って獲得しようとした程の逸品。ワインセラーにて10年寝かせても、美味しく味わえるポテンシャルです。