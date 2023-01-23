『《24本セット》【ハーフ】バルディビエソ バルディビエソ ブリュット 12度 375ml スパークリング チリ 白 MO。【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 13時 46分に出品され03月28日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シャルドネとピノ・ノワールを贅沢に使用した、上質なスパークリングワインです。爽やかな柑橘果実の風味とふくよかな質感が特徴的で、心地よい泡が立ち上がります。

