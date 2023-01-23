『《24本セット》【ハーフ】バルディビエソ バルディビエソ ブリュット 12度 375ml スパークリング チリ 白 MO。【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 13時 46分に出品され03月28日 13時 46分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
シャルドネとピノ・ノワールを贅沢に使用した、上質なスパークリングワインです。爽やかな柑橘果実の風味とふくよかな質感が特徴的で、心地よい泡が立ち上がります。
ブドウ本来の味わいを生かし製造 カフェ・ド・パリ（CAFE DE PARIS) ブラン・ド・プランタン 12度 750ml×6本 ※【送料無料(北海道・東北・沖縄以外)】
¥ 8540
フランク・ボンヴィル キュヴェ レ・ベール・ヴォア グラン・クリュ ブラン・ド・ブラン ブリュット [2014]750ml
¥ 8540
モレ サン ドニ 1er キュヴェ デュ パプ ジャン ポール2世 2020年 クリストフ ブリチェック（赤ワイン）
¥ 8540
ドミナス エステート ナパヌック 2017 750ml 赤
¥ 8540
赤ワイン ルネ ブーヴィエ ヴォーヌ ロマネ 2018 750ml 赤 wine
¥ 8540
オリヴィエ ルフレーヴ シャサーニュ モンラッシェ ブラン 2021 フランス ブルゴーニュ 白ワイン 辛口 750ml wine
¥ 8540
シャトー モンテレーナ シャルドネ 2020 白ワイン ※正規品
¥ 8540
バローロ ブルナーテ 2018 マルカリーニ 赤ワイン ※正規品
¥ 8540
シャブリ グランクリュ レ クロ 2020 ジャン マルク ブロカール 白ワイン ※正規品
¥ 8540
ワイン ワインセット ミックス イタリアの島ワイン4本セット(赤1本 白2本 ロゼ1本） 送料無料
¥ 8540
【送料無料】ル・クール・デ・アンジェ・カベルネ ハート 12本セット / 送料無料 フランス 赤ワイン 750ml（北海道・沖縄別途送料）
¥ 8540
日本ワイン★メルシャン桔梗ヶ原メルロー2015 12.5% 750ml フルボディ
¥ 8540
Sdootjewelry ワインギフトバッグ ワインバッグ 36個パック ワインボトルギフト用ワインバッグ ワインボトルギフトバッグ ゴールド 並行輸入
¥ 8540
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10 Pcs Wine Gift Bags， Thanksgiving Pumpkin Fall Harvest Bird Sunflower Leaf Orange Wine Bottle Bags with Tags Glass Bottle Gift Bags for Wed 並行輸入
¥ 8540
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¥ 8540
落札価格8540円
55 入札履歴
終了
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