『モレ サン ドニ 1er キュヴェ デュ パプ ジャン ポール2世 2020年 クリストフ ブリチェック（赤ワイン）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 06時 27分に出品され03月27日 06時 27分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 法王に捧げるドメーヌのフラッグシップ



法王を務めたヨハネ・パウロ2世を同じ生まれ年1920年に植栽された樹齢80年以上の古木。複雑で赤や黒の果実を中心とした豊かな香り。しっかりした構造の中にもとても繊細な味わいが詰まっています。口中に果実味が溢れ、非常にリッチな印象。力強さとエレガンスの調和を感じられるワイン。



-リアルワインガイド 93/94点

（今/ポテンシャル）



「前のモレやジュヴレに似ており、鉄っぽさと新鮮なフルーツと大地香とミネラルがしっかり詰まっている。 口に含むとさすが1er。 さすがフラッグシップ。 より密度感が増し、 心地良く凝縮した液体は滑らかさと柔らかさをキープしながら力強さが増す。 そしてエレガント。 そして味の多層感も見事。 これまでで最高のクオリティと思う。 」



【タイプ】赤・フルボディ

【産地】フランス/ブルゴーニュ

【品種】ピノ・ノワール

【内容量】750ml