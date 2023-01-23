豚バラ肉 5kg スライス 焼肉 豚肉 250g×20パック メガ盛り 豚肉 バーベキュー 焼肉 スライス バラ 小分け 便利【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

しゃぶまるではプレミアム黒毛和牛「オリーブ牛」しゃぶしゃぶ・すき焼きセットをはじめ

特選ギフトやBBQ用のセットや焼肉、お惣菜等幅広く取り扱っています。



ギフトには オリーブ牛 黒毛和牛 ステーキ しゃぶしゃぶ すき焼き 用を

バーベキュー には 焼肉セット や １ポンドステーキ を

普段使いには 訳あり 肉 や 業務用 メガ盛り 肉 を

お弁当 には 便利な 冷凍食品



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