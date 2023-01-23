『ポータブル電源 大容量 mAh/Wh 蓄電池 家庭用 PD対応 W入出力 純正弦波 ACW QC.対応 液晶画面表示 LEDライト【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 23分に出品され03月18日 20時 23分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポータブル電源 大容量 純正弦波

商品仕様



バッテリー容量：3.7V/36000mAh(133.2Wh)



動作温度：-10~40



サイズ：約164*132*86.5mm



本体質量：約1.3kg

カテゴリ 車、バイク、自転車

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