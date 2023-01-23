『スワンズ エアレス・ビーンズ(Airless-Beans) BKP SABE-0709【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 25分に出品され04月30日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スワンズ エアレス・ビーンズ(Airless-Beans) BKP SABE-0709



【商品説明】

・オススメ用途:ランニング、アウトドア、トレッキング、ドライブ

・サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ16ｇ

・セット内容:セミハードケース、取扱説明書

・可視光線透過率:36%(晴天〜曇天向き)

・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 8.30 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。