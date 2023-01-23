『スワンズ エアレス・ビーンズ(Airless-Beans) BKP SABE-0709【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 25分に出品され04月30日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ エアレス・ビーンズ(Airless-Beans) BKP SABE-0709
【商品説明】
・オススメ用途:ランニング、アウトドア、トレッキング、ドライブ
・サイズ(フロント外寸)高さ4.0cm 横幅14.0cm / 重さ16ｇ
・セット内容:セミハードケース、取扱説明書
・可視光線透過率:36%(晴天〜曇天向き)
・紫外線透過率:0.1%以下(UVカット99.9%以上)
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 8.30 cm
奥行 : 17.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8540円
897 入札履歴
終了
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