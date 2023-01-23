『セール35％OFF Move Sport ムーブスポーツ スタンド ジャージジャケット ロングパンツ 上下セット DMMVJF12 DMMVJG12【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 20時 59分に出品され03月23日 20時 59分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在21件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー DESCENTE 【デサント】
商品名 FULL GRAPHIC スタンドジャケット
FULL GRAPHIC テーパードジョガーパンツ
品番 DMMVJF12
DMMVJG12
カラー BK×BK：ブラック×ブラック
NV×NV/ネイビー×ネイビー
素材 ゼブラ軽量(ポリエステル)100％
発売時期 2023 春夏
生産国 ベトナム
サイズ S. M. L. O. XO. XA （JASPOサイズ メンズ）
詳細情報 軽量性とストレッチ性に優れたスタンドジャケット。適度なハリコシとしなやかなストレッチ性に優れ、身体の動きを妨げず軽やかな着心地を実現させています。23年リニューアルした象徴的なグラフィックデザインを採用しています。機能性と快適な着心地を併せ持った商品です。
パンツはテーパードシルエット。右ヒップポケット有り。
【FUNCTION】 吸汗 / ストレッチ
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落札価格8540円
21 入札履歴
終了
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