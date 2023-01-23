『キャディバッグ ゴルフバッグ メンズ スタンド 超軽量 2.4kg おしゃれ レディース 14分割 練習用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 22時 32分に出品され05月05日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名

キャディバッグ ゴルフバッグ メンズ スタンド 超軽量 2.4kg おしゃれ レディース 14分割 練習用



仕様

9.5型の47インチ対応（クラブ長さ対応: 47インチ対応、口径サイズ: 9.5型、口枠：14分割）



素材

耐久性に優れた420Dポリエステル