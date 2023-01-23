『61-B4200CS ブラウン メンズシェーバー シリーズ6 充電スタンド付 3枚刃【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 19時 59分に出品され03月26日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様】

本体サイズ（高さ×幅×奥行）：166×64×51mm

本体重量：182g

使用可能時間：約50分

刃の枚数：3枚刃

充電時間：約60分

洗浄方式：水洗い対応

電源方式 ：充電式

使用電池：リチウムイオン電池

適応替刃：F/C53B

電圧：AC100-240V

付属品

充電スタンド、シェーバーケース、キワゾリ刃アタッチメント、ブラシ、専用コード

駆動方式：往復式

使用可能電圧：AC100V-240V