『61-B4200CS ブラウン メンズシェーバー シリーズ6 充電スタンド付 3枚刃【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 19時 59分に出品され03月26日 19時 59分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
本体サイズ（高さ×幅×奥行）：166×64×51mm
本体重量：182g
使用可能時間：約50分
刃の枚数：3枚刃
充電時間：約60分
洗浄方式：水洗い対応
電源方式 ：充電式
使用電池：リチウムイオン電池
適応替刃：F/C53B
電圧：AC100-240V
付属品
充電スタンド、シェーバーケース、キワゾリ刃アタッチメント、ブラシ、専用コード
駆動方式：往復式
使用可能電圧：AC100V-240V
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落札価格8540円
447 入札履歴
終了
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