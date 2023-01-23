『大型ハリウッドミラー 60×50 卓上ミラー 大型 ミラー 化粧鏡 ライト 女優ミラー 外出先に合わせて選べる３色LED電球女優ミラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 46分に出品され04月25日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



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品名 大型ハリウッドミラー サイズ 60×52.5×18cm（立て掛け）

60×50×2.5cm（壁掛け） 重量 3.8kg 材質 アルミ合金（フレーム）、ガラス（鏡面） 付属品 ACアダプター、固定用金具、固定用工具、日本語取扱説明書

※立て置き用スタンド、スマホスタンドは外した状態でお届けします。

PSE認証済 カラー ホワイト















商品カテゴリ santasan 雑貨・日用品 家具、インテリア ミラー、ドレッサー 卓上ミラー

JANコード/ISBNコード 4582278382096

商品コード bighollywoodmirror