『大型ハリウッドミラー 60×50 卓上ミラー 大型 ミラー 化粧鏡 ライト 女優ミラー 外出先に合わせて選べる３色LED電球女優ミラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 46分に出品され04月25日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|品名
|大型ハリウッドミラー
|サイズ
|60×52.5×18cm（立て掛け）
60×50×2.5cm（壁掛け）
|重量
|3.8kg
|材質
|アルミ合金（フレーム）、ガラス（鏡面）
|付属品
|ACアダプター、固定用金具、固定用工具、日本語取扱説明書
※立て置き用スタンド、スマホスタンドは外した状態でお届けします。
PSE認証済
|カラー
|ホワイト
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4582278382096
商品コード
bighollywoodmirror
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落札価格8540円
750 入札履歴
終了
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