『ブラウン メンズシェーバー3枚刃（ブルー）BRAUN Series5（シリーズ5） 50-B1200S【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 17時 35分に出品され03月03日 17時 35分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラウン メンズシェーバー3枚刃（ブルー）BRAUN Series5（シリーズ5） 50-B1200S
【商品説明】
・4210201287544
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 13.80 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8540円
295 入札履歴
終了
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