『マキタ MUH307DZ 充電式ヘッジトリマ 300mm 18V 本体のみ(バッテリ・充電器別売)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 05時 57分に出品され03月09日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 マキタ MUH307DZ 充電式ヘッジトリマ 300mm 18V 本体のみ(バッテリ・充電器別売)





・本機寸法(長さ×幅×高さmm) ： 670×175×165(バッテリ含む)



・質量(kg) : 2.4(バッテリ含む)



・電源（V） ： 直流 18



・刃物長（mm） ： 300



・最大切断径（mm） ： 18



・ストローク数（min-1）［往復/分］ ： 2，000



・カット数（min-1）［回/分］ ： 4，000



・標準付属品 ： チップレシーバ ブレードカバー