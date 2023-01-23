『マキタ MUH307DZ 充電式ヘッジトリマ 300mm 18V 本体のみ(バッテリ・充電器別売)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 05時 57分に出品され03月09日 05時 57分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
マキタ MUH307DZ 充電式ヘッジトリマ 300mm 18V 本体のみ(バッテリ・充電器別売)
・本機寸法(長さ×幅×高さmm) ： 670×175×165(バッテリ含む)
・質量(kg) : 2.4(バッテリ含む)
・電源（V） ： 直流 18
・刃物長（mm） ： 300
・最大切断径（mm） ： 18
・ストローク数（min-1）［往復/分］ ： 2，000
・カット数（min-1）［回/分］ ： 4，000
・標準付属品 ： チップレシーバ ブレードカバー
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(まとめ) アルスコーポレーション クラフトチョキ(生花・アレンジメント用) 白 FW-330H-W 1個 〔×3セット〕
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落札価格8540円
645 入札履歴
終了
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