『三次元フィルター(日本製 ゼンスイ仕様サランロック) 厚50mm×1m×幅 20cm 4枚 送料無料 但、一部地域除【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 35分に出品され03月22日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 ビニロックフィルターの後継濾材！



錦鯉・金魚・熱帯魚・海水魚水槽の生物濾過に最適です。

・目が粗めですので、目詰まりを起こしにくい濾材です。

・生物濾過材また、物理濾過材としても使用できます。

・カットして使用できますので色々な濾過槽でお使いいただけます。

・弾力回復性があり、耐水性・耐候性に優れています。



仕様 素材 PVDC（ポリ塩化ビニリデン） 比重 1.7（ｇ/立方センチメートル）



用途例 観賞魚濾材 錦鯉バイオマット・通水マット・順環フイルター・淡水、海水鑑賞フイルター・海水魚フイルター 養殖漁業関連資材 淡水魚用バイオ浸漬濾過材・採卵用マット・海水集水用濾材 空調機器設備 エアーフイルター（プレフイルター）・ 水滴消音材・ ミストセパレーター・ ガスフイルター・ミストセパレーター/スクラバー充填剤・ガスフイルター水滴消音材・室外機省エネルギー冷却装置基材 廃水処理材 回転曝気用接触基材・固定床接触基材・濾過フイルター（プレフイルター） 工業用資材 研磨布基材・電波吸収体基材・塗装ブース用フイルター



サランロック その他のサイズはこちら↓↓

・厚み30mmはこちら

・厚み25mmはこちら



・厚み30mmはこちら・厚み25mmはこちら 商品カテゴリ 株式会社大谷錦鯉店 濾過材 マット濾材（サランロック） 厚み ５０mm 長さ 1m ペット用品、生き物 熱帯魚、アクアリウム用品 観賞魚生体 錦鯉

商品コード saranlock50x1x20x4