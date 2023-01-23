『三次元フィルター(日本製 ゼンスイ仕様サランロック) 厚50mm×1m×幅 20cm 4枚 送料無料 但、一部地域除【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 10時 35分に出品され03月22日 10時 35分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ビニロックフィルターの後継濾材！
錦鯉・金魚・熱帯魚・海水魚水槽の生物濾過に最適です。
・目が粗めですので、目詰まりを起こしにくい濾材です。
・生物濾過材また、物理濾過材としても使用できます。
・カットして使用できますので色々な濾過槽でお使いいただけます。
・弾力回復性があり、耐水性・耐候性に優れています。
|仕様
|素材
|PVDC（ポリ塩化ビニリデン）
|比重
|1.7（ｇ/立方センチメートル）
|用途例
|観賞魚濾材
|錦鯉バイオマット・通水マット・順環フイルター・淡水、海水鑑賞フイルター・海水魚フイルター
|養殖漁業関連資材
|淡水魚用バイオ浸漬濾過材・採卵用マット・海水集水用濾材
|空調機器設備
|エアーフイルター（プレフイルター）・ 水滴消音材・ ミストセパレーター・ ガスフイルター・ミストセパレーター/スクラバー充填剤・ガスフイルター水滴消音材・室外機省エネルギー冷却装置基材
|廃水処理材
|回転曝気用接触基材・固定床接触基材・濾過フイルター（プレフイルター）
|工業用資材
|研磨布基材・電波吸収体基材・塗装ブース用フイルター
商品カテゴリ
商品コード
saranlock50x1x20x4
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HOBBY MASTER 1/72 F-100D スーパーセイバー プリティー・ペニー 完成品 HA2122
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100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Rocks Glowing Gravel Luminous Stones for Aquarium Succulent Garden Gift Decoration 305g/0.67lb
¥ 8510
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100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Rocks Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Luminous Stones for Garden Gift Decoration 30
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Stones Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Marbles Luminous Stones for Outdoor Walkway Garden Gift Decora
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100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Pebbles Glow Stones Glowing Pebbles Luminous Stones for Outdoor Backyard Garden Gift Decoration 305g/0.
¥ 8510
100pcs Glow in The Dark Fish Tank Aquarium Rocks Glow Stones Fish Tank Gravel Rocks Glowing Pebbles Luminous Stones for Outdoor Garden Gift Decora
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Glow in The Dark Gravel Aquarium Gravel Pebbles Decorative Garden Stones Fish Gravel Glow Pebbles for Garden Gift Decoration(Big Oval 2.5-3cm Yel
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No.7 オーストラリア産クダサンゴ 美個体|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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落札価格8540円
555 入札履歴
終了
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