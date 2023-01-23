『【2kg×4袋】ロイヤルカナン ミニ ユリナリーケア(犬・ドッグ) [正規品]【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月11日 01時 30分に出品され05月11日 01時 30分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品の特徴
小型犬 健康な尿を維持したい犬用（生後10ヵ月齢以上）
・ミネラルバランスを調整し、健康な尿の濃度を維持します。
・特別なケア ： ミネラルバランスの調整により、尿路結石の形成を抑制します。
原材料
コーンフラワー、肉類（鶏、七面鳥）、動物性油脂、米、植物性分離タンパク（消化率90%以上）、小麦、加水分解タンパク（鶏、七面鳥）、コーン、コーングルテン、チコリー、卵パウダー、植物性繊維、マリーゴールドエキス （ルテイン源）、アミノ酸類（DL-メチオニン、タウリン）、セルロース、ポリリン酸ナトリウム、ミネラル類（Cl、Na、K、P、Ca、Mg、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se）、ビタミン類（A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12、K3）、保存料（ソルビン酸カリウム）、酸化防止剤（ミックストコフェロール、ローズマリーエキス）
保証成分
たんぱく質：25%以上、脂質：14%以上、粗繊維：3.5%以下、灰分：7.7%以下、水分：10.5%以下
エネルギー
382kcal/100g
原産国
フランス
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メーカーからのリニューアルにより、予告なく仕様(パッケージ・原材料・生産国等)が変更される場合があります。また、在庫切り替えのタイミングによっては新旧商品が混在する場合がございます。ご了承ください。
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
3182550902298
商品コード
set0655ro
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落札価格8540円
266 入札履歴
終了
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