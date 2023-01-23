『アルファー食品 丹波大納言赤飯 566g(3人前×2セット)×10箱セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 38分に出品され03月07日 08時 38分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
すぐに炊ける加工が施されたお米のお赤飯です。家庭の炊飯器を使って、短時間で簡単にお赤飯をお楽しみいただけます。 生産国:日本 商品サイズ:135×55×205mm 重量:640g 内容量:(283(1.7合)g×2)×10箱 仕様:できあがり量:約505g(お茶碗約3膳分)×2セット セット内容:【1箱】・乾燥米飯 240g×2袋・丹波大納言小豆 40g×2袋・ごま塩3g×2袋 賞味期間:360日
唐房一粒庵・牛焼肉キンパ 285g/p x24p
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アルファー食品 お赤飯 203g(2人前) ×20箱セット
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マルエー食糧 新製法 厳選お赤飯 160g パック 24個 (12個入×2 まとめ買い)
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TWINBIRD 電気おかゆ鍋 おかゆ三昧 RM-525W
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【特注品】銭ふ 21枚入×48個セット【マルヨネ】※特注品のため納期がかかります※キャンセル不可
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奄美大島 鶏飯 フリーズドライ 10ｇ×60食 奄美大島開運酒造 奄美の郷土料理 けいはん お茶漬け
¥ 8316
落札価格8540円
786 入札履歴
終了
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