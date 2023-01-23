『ジェントス LEDデスクライト ルミサス S92 明るさ 1400ルーメン マットホワイト DK-S92CWH【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 07時 11分に出品され03月12日 07時 11分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェントス LEDデスクライト ルミサス S92 明るさ 1400ルーメン マットホワイト DK-S92CWH



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 32.80 cm

奥行 : 61.00 cm

重量 : 1.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。