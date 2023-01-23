『パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 27W 3波長形電球色 ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) FDL27EX-L_se【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 18時 17分に出品され03月21日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 27W 3波長形電球色 ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) FDL27EX-L_se