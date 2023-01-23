『カーペット 本間 3畳 い草 純国産 糸引織 上敷 湯沢 191×286【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 06時 04分に出品され04月06日 06時 04分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラグ カーペット 糸引織 湯沢



サイズ(cm）

本間3畳（約191×286cm）



材質

原産国:日本製（純国産）

表地： い草100％

縁： ポリプロピレン・ポリエチレン



送料

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