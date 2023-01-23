『【数量限定セール】ポールスミス PAUL SMITH パスケース カードケース メンズ レディース アウトレット psmp0046【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 04時 45分に出品され03月24日 04時 45分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポールスミス/PAUL SMITH カード入れ パスケース コンパクトなサイズで邪魔にならないスリムな作りで、幅広い年齢層にお使いいただけます。贈り物にもおすすめのアイテムです。

品 番：PSMP0046

サイズ：約高さ7.5×幅11×マチ1cm

重 さ：

仕 様：開閉 ：オープン式 内側 ：ポケット5 外側 ：ポケット3

素 材：レザー

カラー： イエロー/コラル

付 属：箱



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