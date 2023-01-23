Belts.com メンズ バックル付き20155メンズ編ん織カジュアルドレスレザーベルト - 、 40 褐色【並行輸入品】【2025年度カレンダ】

商品情報

本商品は海外拠点に在庫がございます。その為お届けまで2~3週間程度お時間をいただいておりますのでご了承ください。海外からの輸送による輸送箱のダメージや、税関での開封・確認作業があるため、当店では日本国内に拠点を設けて検品及び再梱包を実施しております。※パッケージ(化粧箱)のダメージにつきましては保証の対象外とさせていただいております。税関手続きや関税の支払い等はすべて当店で対応いたしますので、安心してご利用ください。