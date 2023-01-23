『ロスコ バッグ リュック メンズ レディース USAモデル 米軍 ROTHCO リュックサック バッグパック ミリタリー 通学【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 00時 29分に出品され04月21日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ロスコ ROTHCO リュック バックパック リュックサック メンズ



米軍供給メーカーであり、今や説明不要の老舗ミリタリーブランドROTHCO(ロスコ)より、デイリーからいざという時の災害用リュックにもなるバックパックが登場しました。フロントには、MOLLE SYSTEMなどに適合したポーチが装着できるデザインになっており、裏側はポリウレタンコートされていて防水効果もあるという多機能なリュックになっています。収納は内側の背中部分にあたるところに収納があり、外側部分にファスナー付きのポケットが装備されております。また、本格仕様によりウエストベルトやチェストベルトなども装備されており本格米軍供給メーカーROTHCO(ロスコ)ならではのロープライス＆ハイクオリティなアイテムでシンプルなデザインなので、コーディネートを選ばず使って頂ける優れもの！ミリタリーファンの方のみならずオススメです！



【素材】ポリエステル

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