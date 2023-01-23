『10個セットサンワサプライ カテゴリ6準拠極細LANケーブル (ブラック、7m) KB-SL6-07BKX10【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 55分に出品され05月02日 15時 55分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル



ケーブル長:7m

ケーブル色:ブラック

コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)

ケーブル構造:より線仕様、ストレート全結線

ケーブル直径:3.2mm

対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合

対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64対応(30m以下)対応