『10個セットサンワサプライ カテゴリ6準拠極細LANケーブル (ブラック、7m) KB-SL6-07BKX10【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 15時 55分に出品され05月02日 15時 55分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
ケーブル長:7m
ケーブル色:ブラック
コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)
ケーブル構造:より線仕様、ストレート全結線
ケーブル直径:3.2mm
対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64対応(30m以下)対応
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落札価格8540円
704 入札履歴
終了
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