『[フラワリウム] ホワイトデー お返し 誕生日プレゼント 女性 父の日 母の日 ギフト ハーバリウム 花 (ピンク) パルファン (丸瓶)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 05時 05分に出品され03月08日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【本物の花たちをガラスの中に閉じ込めたFLOWERiUM】まるで香水瓶のようなフォルムの"FLOWERiUM PARFUM フラワリウム パルファン"。優雅に揺れる花の様子が特に楽しめるリッチラインです。
【Whats Flowerium】本物の花たちをガラスの中に閉じ込めたフラワリウム（flowerium）「たくさんの人に花のある暮らしを届けたい」そんな想いから生まれたフラワリウムは一つ一つ、花を見極めるところから丁寧に作られています
【使用されているのは全て本物の花々】FLOWERiUMはひとつひとつ、花を選ぶところから全行程を手作業で作られています。色や形が異なる季節の花々が使われているため
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落札価格8540円
682 入札履歴
終了
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