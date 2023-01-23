『ヒンジ No.1517 40007【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 04時 55分に出品され03月06日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,540円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 大型ドアや門扉等に使えるイギリス製実用型金具です。ひとつひとつハンドメイドで作られています。 生産国:イギリス 素材・材質:鍛鉄 商品サイズ:230×110mm 重量:0.4kg 仕様:色:黒