『ベンデイビス BEN DAVIS リュック レディース 大容量 リュックサック メンズ レディース 22L 通勤 通学 ポケット多い タグ付【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 07時 58分に出品され03月17日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「BEN DAVIS(ベンディビス)」より引用"
【商品名】
ベンデイビス BEN DAVIS リュック レディース 大容量 リュックサック メンズ レディース 22L 通勤 通学 ポケット多い タグ付
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 38.60 cm
奥行 : 48.60 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8539円
444 入札履歴
終了
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