『Ｓｅａｇａｔｅ Barracuda 35 3.5inch SATA 6GB/s 3TB 5400RPM 256MB 512E 目安在庫=△【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 04時 45分に出品され03月05日 04時 45分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 バルク 3.5inch SATA 6GB/s 3TB 5400RPM 256MB 512E 20.2mm



メーカー型番:ST3000DM007 (商品の情報・画像は参考情報・画像となります。製品内容・実際のパッケージ・製品のデザインは当欄と異なる場合がございます。ご購入前に必ず動作環境等をメーカー等に型番等でご確認ください。) 商品カテゴリ コンプモト ヤフー店 ハードウェア 記憶装置 ハードディスクドライブ ハードディスクドライブ（内蔵） スマホ、タブレット、パソコン パソコン周辺機器 外付けハードディスク、ドライブ HDD、ハードディスクドライブ

JANコード/ISBNコード 0763649090855

商品コード 0763649090855