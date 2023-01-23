『Ｓｅａｇａｔｅ Barracuda 35 3.5inch SATA 6GB/s 3TB 5400RPM 256MB 512E 目安在庫=△【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 04時 45分に出品され03月05日 04時 45分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バルク 3.5inch SATA 6GB/s 3TB 5400RPM 256MB 512E 20.2mm
メーカー型番:ST3000DM007
(商品の情報・画像は参考情報・画像となります。製品内容・実際のパッケージ・製品のデザインは当欄と異なる場合がございます。ご購入前に必ず動作環境等をメーカー等に型番等でご確認ください。)
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0763649090855
商品コード
0763649090855
アイ・オー・データ I-O DATA 外付けHDD 2TB 録画用 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製
¥ 8539
集音器 USB式充電 小型 軽量 ノイズキャンセリング 長時間使用 クリアな音質 操作簡単
¥ 8538
RAOYI 外付SSD 1TB USB3.1 Gen2 ポータブルSSD 超ミニSSD 転送速度550MB/秒(最大) Type-Cに対応
¥ 8538
I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 1.0TB（ホワイト） HDCZ-UT1WC
¥ 8538
RODE Microphones ロードマイクロフォンズ AIマイクロ オーディオインターフェース AIMICRO
¥ 8537
TOSHIBAHDTB410AK3AA USB3.0対応/ポータブルHDD
¥ 8537
I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 500GB ポータブル テレビ録画 PS4 Mac 日本製 土日サポート HDPT-UT50
¥ 8537
Seagate USB3.2 Gen1対応 ポータブルハードディスク 2.0TB（ブラック）Expansion SGP-MY020UBK
¥ 8537
BUFFALO 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA
¥ 8536
I-O DATA USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ホワイト 1TB HDPH-UT
¥ 8535
I/Oデータ USB3.1（Gen1）対応 外付けポータブルSSD 960GB（スモーキーブラック） SSPH-UT960K
¥ 8535
ADTEC ADC-S25D1S-960G 3D NAND SSD ADC-S25D1S 2.5inch SATA 960GB
¥ 8535
Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 2.0TB(ホワイト)Expansion SGD-MY02
¥ 8535
ZEPEAL ゼピール 充電式DCフルリモコンリビング扇風機 DJC-E550M ホワイト
¥ 8535
ADATA Technology HV620S 外付けハードドライブ 2TB ブラック AHV620S-2TU31-CBK
¥ 8535
3511 PPLS 豆電球シリーズ まとめ買いセット 豆電球＆コードありソケット100セット
¥ 8534
バッファロー SSD-PM120U3A-B USB3.1ポータブルSSD 120GB
¥ 8534
BUFFALO(バッファロー) HD-PZN1.0U3-R [ポータブル型 /1TB] 外付けHDD MiniStation HD-PZNU3シリーズ レッド
¥ 8533
落札価格8539円
375 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！