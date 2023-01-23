『共同照明 シーリングライト 8畳 調光 調色LED電球60W形付き ナチュラル GT-DJX-2W-9WT-2 天井照明 リモコン対応 4灯【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 45分に出品され03月24日 01時 45分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

共同照明 シーリングライト 8畳 調光 調色LED電球60W形付き ナチュラル GT-DJX-2W-9WT-2 天井照明 リモコン対応 4灯



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 25.50 cm

奥行 : 43.50 cm

重量 : 2.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。