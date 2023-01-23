『デシグアル バックパック 20WAKA50 レディース ブラック系【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 25分に出品され04月05日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル バックパック 20WAKA50 レディース ブラック系



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ38cmxヨコ30cmxマチ11cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.33 cm

横幅 : 28.70 cm

奥行 : 43.94 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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