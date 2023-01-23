『デシグアル バックパック 20WAKA50 レディース ブラック系【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 25分に出品され04月05日 23時 25分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
デシグアル バックパック 20WAKA50 レディース ブラック系
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ38cmxヨコ30cmxマチ11cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 5.33 cm
横幅 : 28.70 cm
奥行 : 43.94 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8539円
341 入札履歴
終了
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