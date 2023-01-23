『アイ・オー・データ機器 USB 3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク 1TB HDPD-UTD1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 59分に出品され04月08日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
アイ・オー・データ機器 ( IODATA ) HDPD-UTD1【大型商品につき代引不可・時間指定不可・返品不可】 パソコン・周辺機器 外付けドライブ・ストレージ 外付けハードディスクドライブ
Archgon USB 3.1 外付けCD/DVD/BDドライブ Blu-ray ブルーレイ 薄型 ポータブル アルミ製筐体 BDXL対応
¥ 8539
I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 1TB ポータブル テレビ録画 PS4 Mac 日本製 土日サポート HDPT-UT1BR
¥ 8539
アダムス・ファミリー DVD
¥ 8539
DOCKCASE SSDケース（シリコン保護ケース付） nvme sata 変換使用 USB3.2 Gen2 ssd エンクロージャー IP
¥ 8539
SABRENT USB-C レイフラットドッキングステーション M.2 PCIe NVMe + SATA 2.5インチ/3.5インチ SSD
¥ 8539
アイ・オー・データ I-O DATA 外付けHDD 2TB 録画用 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製
¥ 8539
集音器 USB式充電 小型 軽量 ノイズキャンセリング 長時間使用 クリアな音質 操作簡単
¥ 8538
RAOYI 外付SSD 1TB USB3.1 Gen2 ポータブルSSD 超ミニSSD 転送速度550MB/秒(最大) Type-Cに対応
¥ 8538
I/Oデータ USB3.1 Gen1（USB 3.0）/2.0 外付けハードディスク 1.0TB（ホワイト） HDCZ-UT1WC
¥ 8538
RODE Microphones ロードマイクロフォンズ AIマイクロ オーディオインターフェース AIMICRO
¥ 8537
TOSHIBAHDTB410AK3AA USB3.0対応/ポータブルHDD
¥ 8537
I-O DATA 外付けHDD ハードディスク 500GB ポータブル テレビ録画 PS4 Mac 日本製 土日サポート HDPT-UT50
¥ 8537
Seagate USB3.2 Gen1対応 ポータブルハードディスク 2.0TB（ブラック）Expansion SGP-MY020UBK
¥ 8537
BUFFALO 24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA
¥ 8536
I-O DATA USB 3.1 Gen 1/2.0対応 ポータブルハードディスク 「カクうす Lite」 ホワイト 1TB HDPH-UT
¥ 8535
I/Oデータ USB3.1（Gen1）対応 外付けポータブルSSD 960GB（スモーキーブラック） SSPH-UT960K
¥ 8535
ADTEC ADC-S25D1S-960G 3D NAND SSD ADC-S25D1S 2.5inch SATA 960GB
¥ 8535
Seagate USB3.2(Gen1)/USB3.0接続 外付けハードディスク 2.0TB(ホワイト)Expansion SGD-MY02
¥ 8535
落札価格8539円
696 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！