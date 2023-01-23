『アイ・オー・データ機器 USB 3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク 1TB HDPD-UTD1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 59分に出品され04月08日 12時 59分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アイ・オー・データ機器 ( IODATA ) HDPD-UTD1【大型商品につき代引不可・時間指定不可・返品不可】 パソコン・周辺機器 外付けドライブ・ストレージ 外付けハードディスクドライブ