『NexiGo HelloCam、Windows Helloに対応する1080Pウェブカメラ、プライバシー保護、自動電子シャッター、コンピュー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 00時 08分に出品され05月09日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NexiGo HelloCam、Windows Helloに対応する1080Pウェブカメラ、プライバシー保護、自動電子シャッター、コンピュー
【商品説明】
・【Window Hello顔認証】 Windows Helloに対応したこのウェブカメラは、顔認証を使って素早く便利にコンピューターのロックを解除することができる。
・【ノイズキャンセリングマイク】このウェブカメラにはノイズキャンセリングマイクが搭載されており、周囲の雑音を軽減し、音声の音質を向上させる。Zoom、Facetime、OBS、Twitch、YouTubeなどで大活躍！
・【フルHD 1080p】フルHD、200万画素のCMOSイメージセンサーを搭載したHelloCamは、最大1080p、30fpsの非常に鮮明でシャープなビデオを生成できる。3.5mmレンズは一定の距離で鮮明な画像を提供
【サイズ】
高さ : 6.91 cm
横幅 : 8.79 cm
奥行 : 16.31 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ELP 光学ズームWebカメラ 200万画素 低照度 ウェブカメラ 5-50mm可変焦点レンズ Web会議用カメラUVC PC H.264
¥ 8444
ナカバヤシ Digio2 USB Webカメラ 固定オートフォーカス 200万画素 1920×1080 フルHD対応 CMOSセンサー マイ
¥ 8408
ELP 光学ズームWebカメラ 200万画素 低照度 ウェブカメラ 2.8-12mm可変焦点レンズ Web会議用カメラUVC PC H.26
¥ 8392
AICOCO ACM-SC1-C2K webカメラ AI 自動追跡 2K フルHD ウェブカメラ マイク内蔵 25FPS (06)
¥ 8386
ウェブカメラ4K UHD EMEET S600 WEBカメラ 800万画素 1080p 60fps webカメラ 高性能センサー搭載 88°
¥ 8385
サンワサプライ 会議用ワイドレンズカメラ CMS-V53BK
¥ 8365
アイ・オー・データ機器 epioBluetooth4.0対応 NFC搭載ワイヤレスヘッドセット ISBT-HP01
¥ 8355
Thronmax スロンマックス Mdrill Zero Plus 96kHz/24bit マルチ指向性 USBマイク
¥ 8351
エレコム WEBカメラ フルHD 1080P 200万画素 60FPS LEDライト搭載 マイク内蔵 プライバシーシャッター オートフォーカス 撮影距離8cm〜 ブラック
¥ 8343
ELP 500万画素WebカメラUSB 100度 歪みのないレンズ 5MP ウェブカメラ Aptina CMOSセンサーWebカメラ付きUSB Win
¥ 8338
Anker PowerConf C300 ウェブカメラ AI機能搭載 フル HD モーショントラッキング 高速オートフォーカス 1080p
¥ 8338
ELP 低照度 200万画素 マイク内蔵 ウェブカム 2MP OTG USBカメラモジュール対応Mac/Windows/Linux/Andr
¥ 8307
LOGICOOL HDウェブカム C525
¥ 8307
webカメラ ウェブカメラ ライト付き 1080P 30FPS 広角 PCカメラ フルHD マイク内蔵 自動光補正 プラグアンドプレイ 三脚
¥ 8306
AVerMedia Live Streamer CAM 313 FHD対応 USB接続 Webカメラ CM510 PW313
¥ 8304
ELP 200万画素ウェブカメラ フルHD 1080P USB2.0 Webカメラ CMOS OV2710イメージセンサー USBカメラモジ
¥ 8287
ELP 8MP USBカメラ 2.8-12mm 可変焦点レンズ 手動ズーム 2448P UVC Webカメラ プラグ＆プレイ 800万画素
¥ 8286
国内発送 修理交換用 NEC LaVie S LS350/RSB PC-LS350RSB、LS350/RSB-E3 PC-LS350RSB-
¥ 8281
落札価格8539円
78 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！