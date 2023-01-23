『NexiGo HelloCam、Windows Helloに対応する1080Pウェブカメラ、プライバシー保護、自動電子シャッター、コンピュー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 00時 08分に出品され05月09日 00時 08分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NexiGo HelloCam、Windows Helloに対応する1080Pウェブカメラ、プライバシー保護、自動電子シャッター、コンピュー



【商品説明】

・【Window Hello顔認証】 Windows Helloに対応したこのウェブカメラは、顔認証を使って素早く便利にコンピューターのロックを解除することができる。

・【ノイズキャンセリングマイク】このウェブカメラにはノイズキャンセリングマイクが搭載されており、周囲の雑音を軽減し、音声の音質を向上させる。Zoom、Facetime、OBS、Twitch、YouTubeなどで大活躍！

・【フルHD 1080p】フルHD、200万画素のCMOSイメージセンサーを搭載したHelloCamは、最大1080p、30fpsの非常に鮮明でシャープなビデオを生成できる。3.5mmレンズは一定の距離で鮮明な画像を提供



【サイズ】

高さ : 6.91 cm

横幅 : 8.79 cm

奥行 : 16.31 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。