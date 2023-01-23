『TOSHIBA ( 東芝 ) 2.5インチ HDD SATA 9.5mm 5400rpm 2TB MQ04ABD200 ［ バルク ］【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 08時 56分に出品され03月17日 08時 56分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOSHIBA ( 東芝 ) 2.5インチ HDD SATA 9.5mm 5400rpm 2TB MQ04ABD200 ［ バルク ］
【商品説明】
・?C???^?[?t?F?[?X : S-ATA600
・?e?? : 2TB
・?o???N?i
・??]?? : 5400rpm
・???f???????????????????? ?????K???????m?F?F
・???? : 9.5mm
【サイズ】
高さ : 1.40 cm
横幅 : 9.90 cm
奥行 : 11.50 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8539円
452 入札履歴
終了
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