『ラディウス radius HP-V100BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 ブルートゥース Ne VOLTシリーズ 重低音【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 20時 16分に出品され03月06日 20時 16分に終了予定です。即決価格は8,539円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラディウス radius HP-V100BT ワイヤレスイヤホン : Bluetooth対応 ブルートゥース Ne VOLTシリーズ 重低音



【商品説明】

・【AAC / aptX対応】高音質コーデックのAAC / aptXにも対応。ワイヤレス伝送時の音源圧縮による高音域の減衰が少なく、高品質でナチュラルなサウンドを実感できます。音声の伝送遅延も減少するため、動画観賞などもストレスなくお楽しみいただけます。(SBCにも対応しています。)

・【High-MFD構造ドライバーを搭載】「High-MFD構造ドライバー」を搭載。ダイナミックドライバーのボイスコイルから漏れる磁束をマグネットの反発磁力によって閉じ込め、磁束密度を高めることで「感度」「音質」が向上します。

・【スタイリッシュなデザイン】洗練されたスタイリッシュなデザインで、音質だけでなく装着時の見



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 20.50 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。