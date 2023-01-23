『デスクライト LED 電気スタンド クランプ式 クリップライト 目に優しい 読書灯 usb卓上ライト 10段階調光 3段階調色 (電球色/昼【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 12時 56分に出品され03月30日 12時 56分に終了予定です。即決価格は8,538円に設定されています。現在18件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デスクライト LED 電気スタンド クランプ式 クリップライト 目に優しい 読書灯 usb卓上ライト 10段階調光 3段階調色 (電球色/昼



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 42.70 cm

重量 : 1.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。