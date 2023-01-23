『BUNNY WALK(バニーウォーク) BW-018 BW-0183F クリアブラウン&ブラック BROWN-F【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 14時 46分に出品され03月14日 14時 46分に終了予定です。即決価格は8,538円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BUNNY WALK(バニーウォーク) BW-018 BW-0183F クリアブラウン&ブラック BROWN-F



商品コード：53060761287

型番：BW-0183F

サイズ：Free Size

カラー：クリアブラウン&ブラック BROWN-F



フレームカラー:クリアブラウン&ブラック

レンズカラー:ブラウン(偏光度 99%/可視光線透過率 12%)

レンズコーティング:キズ防止ハードコート

99.9%以上 UVカット/眩しさや紫外線を防ぐだけではなく、特殊なフィルターで邪魔な反射光やギラツキ・映り込み・照り返しなどを効果的にカット。裸眼や普通のサングラスでは体験できないクリアな視界。

ドライブや普段使いはもちろん、キャンプ・釣り・登山・野外フェスなどのアウトドアやレジャーに。そしてゴルフ・テニス・自転車などのスポーツシーンにも。