『囲碁盤 棋になる折れ卓上碁盤(裏面9路盤) 裏面に蝶番がない折りたたみ高級碁盤 梅商碁盤【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 10時 01分に出品され05月02日 10時 01分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
囲碁盤 棋になる折れ卓上碁盤(裏面9路盤) 裏面に蝶番がない折りたたみ高級碁盤 梅商碁盤
【商品説明】
・サイズ：42.5cm×45.5cm×1.2cm 重さ：約1.8kg 材質：MDF材圧縮木材
・対局中のガタツキが少なくテーブルを傷つけない、実用新案（登録第3095597号）の折碁盤です。 通常、折盤は金具の蝶番を使っておりますが、この商品は、特殊な加工を施しています。 細工も中々凝っており、圧縮木材の表面には薄いスプルースの皮膜が張られて、木目も鮮明に作られています。
・裏が9路盤です。
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 21.70 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 1.84 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8537円
555 入札履歴
終了
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