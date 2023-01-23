『ANH004-M アルミ ロッドスタンドDX Mシルバー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 11分に出品され03月21日 12時 11分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ANH004-M アルミ ロッドスタンドDX Mシルバー



【商品説明】

・カラー:シルバー 収納本数:26本掛け



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 76.00 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。