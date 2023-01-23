『TOSHIBAHDTB410AK3AA USB3.0対応/ポータブルHDD【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 09分に出品され04月01日 00時 09分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOSHIBAHDTB410AK3AA USB3.0対応/ポータブルHDD



【商品説明】

・USB3.0対応

・ポータブルHDD

・容量 1TB



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 14.70 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。