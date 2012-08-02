『ELP 光学4倍ズーム ガンカメラ 800万画素 望遠カメラ 2448P 2.8-12mm可変焦点レンズ Web会議用カメラ 8mp IMX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 02時 37分に出品され04月02日 02時 37分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ELP 光学4倍ズーム ガンカメラ 800万画素 望遠カメラ 2448P 2.8-12mm可変焦点レンズ Web会議用カメラ 8mp IMX



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。