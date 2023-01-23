『L12s4a02 14.4V 32Wh lenovo ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 23時 19分に出品され04月20日 23時 19分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 L12s4a02 14.4V 32Wh lenovo ノート PC パソコン 純正 バッテリー 電池

電圧: 14.4V容量:2200mAh (32Wh)

タイプ: リチウムポリマー

カラー: 黒

対応機種:IdeaPad G410s Touch Series， IdeaPad G500s Series， IdeaPad G500s Touch Series， IdeaPad G505s Series， IdeaPad G505s Touch Series， IdeaPad G510s Series， IdeaPad G510s Touch Series， IdeaPad S410p Series， IdeaPad S410p Touch Series， IdeaPad S510p Series， IdeaPad S510p Touch Series， IdeaPad Z50-70， IdeaPad Z710 Series， IdeaPad Z710-59381249， Lenovo G40 - 80E400QRCF， Lenovo G40 - 80E400QSCF， Lenovo G40 - 80E400R0CF， Lenovo G50-80 - 80E501J0CF， Lenovo G50-80 - 80E501JDCF， Lenovo G50-80 - 80E502XLCF， Lenovo G50-80 - 80E502XNCF， Lenovo G50-80 - 80E502XQCF， Lenovo G50-80 - 80E502XRCF， Lenovo G50-80 - 80E502XVCF， LENOVO IdeaPad G400s Series， LENOVO S510p Touch Series， Lenovo Z40， Lenovo Z50



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