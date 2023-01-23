『MEINL Percussion マイネル タンバリン Traditional ABS Tambourine Aluminum Jingle【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 08時 55分に出品され04月27日 08時 55分に終了予定です。即決価格は8,537円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MEINL Percussion マイネル タンバリン Traditional ABS Tambourine Aluminum Jingle
【商品説明】
・レギュラーABSタンバリン アルミ製ジングル
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 25.15 cm
奥行 : 25.91 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8537円
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終了
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